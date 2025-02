Rotta verso il Pisa senza Calò e Ciofi

Dopo il giorno di riposo concesso da Michele Mignani, ieri pomeriggio è iniziata la preparazione alla sfida di domenica (si gioca alle 17.15) contro il Pisa. Programma degli allenamenti che prosegue oggi con la doppia seduta, mattino ore 10 e pomeriggio ore 14.30 sempre a Martorano e a porte aperte. Cancelli chiusi invece per le sedute di domani (ore 14.30) e venerdì (ore 11) ancora presso il centro sportivo del ’Romagna Centro’ e per la rifinitura di sabato mattina alle 11 all’Orogel Stadium Manuzzi. Contro i toscani secondi in classifica mister Mignani dovrà fare a meno degli squalificati Giacomo Calò, alle prese con la terza e ultima assenza dopo la sanzione inflitta dal giudice sportivo per la gomitata rifilata al barese Berami (contro la Cremonese l’ex Cosenza quindi ci sarà) e Andrea Ciofi.

Il difensore romano non sarebbe stato comunque disponibile per l’infrazione alla costola rimediata durante il derby di domenica scorsa al Mapei Stadium contro la Reggiana. Ciofi potrebbe alla fine recuperare per il match di sabato 22 febbraio allo ’Zini’ contro i grigiorossi allenati da Giovanni Stroppa.

Tornando alla gara contro il Pisa, anche Filippo Inzaghi dovrà rinunciare a due giocatori appiedati per un turno dal giudice sportivo. Si tratta del centrale difensivo Adrian Rus e dell’attaccante Alexander Lind, quest’ultimo a segno all’andata contro i bianconeri e ammonito dalla panchina (era in diffida) nell’ultimo match contro il Cittadella proprio in occasione del gol vittoria dei granata.

Prende intanto il via la partnership tra il Cesena FC e il Centro Universitario Sportivo dell’Università di Bologna, che consentirà a tutti gli studenti tesserati Cusb di accedere all’Orogel Stadium sfruttando una speciale offerta a loro dedicata. Fino alle 16.45 di domenica prossima potranno acquistare, a prezzo ridotto, un mini abbonamento per i settori distinti superiori (costo 28 euro) e distinti inferiori (22 euro), valido per assistere a tutte le sette partite casalinghe rimanenti oppure un singolo tagliando per ogni gara al prezzo di 5 euro. La promozione è attivabile solo presso il Coordinamento Club.

Andrea Baraghini