Roversano rinasce Riapre il supermarket e si intonacano le case "Ma non lasciateci soli"

di Luca Ravaglia

‘Grazie a tutti’. E poi un cuore. E’ il messaggio vergato sulla parete esterna di una casa di via Roversano con le tapparelle abbassate, dove è ancora troppo presto sia per tornare a vivere, che per dimenticare quello che è successo il 16 maggio, quando l’acqua del fiume Savio è uscita distruggendo tutto ciò che ha incontrato. E’ trascorso un mese e mezzo e il borgo sta facendo il possibile per rimettersi piedi, al momento contando sulle proprie forze. Il 5 luglio riaprirà il supermercato iN’s, uno dei simboli dell’alluvione. I locali vennero sommersi e tanti prodotti esposti sugli scaffali vennero trascinati via dalla corrente, finendo sulla strada e nei cortili delle case. Pareva un’apocalisse. Ma anche le apocalissi passano, con l’impegno e la determinazione chi ha messo tutto se stesso per ripartire, come i lavoratori della struttura, che in queste ultime ore prima della riapertura si impegnano per far tornare il negozio meglio di prima. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, c’è quello che si vede: il lavoro incessante di chi si prepara a una festa. Il giorno della nuova inaugurazione ci saranno omaggi per tutti e verrà effettuata una donazione benefica. Già settimane fa è invece tornato pienamente operativo il ristorante ‘I Maceri’, un altro simbolo di questa zona, che qui continuerà ad accogliere clienti, nonostante tutto e dopo tutto. Perché questa è la sua ‘casa’. E’ bello da vedere e da raccontare, come la scritta di ringraziamento sul muro. Ma non è tutto. Perché dietro le strade ripulite e l’ultima lavatrice depositata vicino ai cassonetti dei rifiuti, il lavoro da wfare è ancora tanto. E chi vive qui (o spera di tornare a farlo il prima possibile) non può essere lasciato solo. Non è questione di competenze, commissari, gerarchie e tutto il resto. Semplicemente i sostegni servono. Servono subito. E non possono essere briciole. Matteo Senni apre la porta di una casa al cui interno sono rimasti i lampadari, un tavolo e una manciata di libri. "La cucina non c’è più e con quella tante altre cose se ne sono andate. Per fortuna io e la mia famiglia siamo riusciti a ripiegare al piano superiore. Mia sorella nel giorno dell’alluvione è stata evacuata con l’elicottero, ora è qui, con suo marito e tutti noi, a rimboccarsi le maniche e a cercare di ripartire. Il fiume ha rotto l’argine dietro casa e si è portato via tutto. Grazie mille a tutti quelli che ci hanno aiutato, sono stati tutti decisivi. Ma non è finita. I problemi non sono alle spalle. Abbiamo bisogno di sostegno".

L’argine del fiume è un chiodo fisso per tanti. L’alluvione lo ha indebolito e dietro alle case le difese ora sono sguarnite. Se piovesse ancora forte e a lungo, sarebbe un disastro. "La mia casa la sto pulendo – una donna si affaccia sulla porta – ma alla riva non posso pensare io. Deve essere rialzata, voglio potermi sentire tranquilla. Se non succederà, me ne andrò". Debora Rubbiani della famiglia Suzzi, nome noto in città, per anni legato all’attività ‘Il Rustico – Tende’, non smette di affaccendarsi tra stanze che si erano riempite d’acqua. Fuori resta ancora il fango, tantissimi oggetti sono andati distrutti, gli intonaci e i pavimenti sono da rifare e la lista di cose alle quali pensare è sterminata: "Stiamo cercando di recuperare quante più cose possibili, laviamo e rilaviamo tutto, ma i costi che stiamo sostenendo e soprattutto che dovremo sostenere, sono esorbitanti. Non è tutto finito. E’ ancora ben lontano dall’esserlo. Non dimenticatevi di noi".