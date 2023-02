In una delle aree verdi più belle della città nasce un piano di edilizia privata e viene completamente trasformata un’area facente parte di un vecchio fondo molto produttivo che arrivava a Roversano e godeva della ricchezza del sottosuolo derivante dal fatto che in tempi remoti era bagnato dal fiume Savio. I lavori hanno sconvolto completamente le biodiversità in quanto è stato riportato circa un metro di terreno con caratteristiche diverse da quelle autoctone, soffocando le essenze presenti che originavano fioriture particolari ed alterando in modo aggressivo lo stato dei luoghi. Fino a prima dei lavori parecchie persone accedevano per fotografare daini e fagiani o per raccogliere erbe di campo che oggi hanno abbandonato la zona. Era una delle poche aree dove ancora si raccoglievano i “ragazul” che sicuramente qualche attempato romagnolo ricorda... Il piano di lottizzazione sembra preveda la realizzazione di una strada asfaltata, parcheggi, 56 lotti edificabili, una vasca di laminazione e un bosco urbano. Quest’ultimo, pubblicizzato sui giornali come già in fase di realizzazione, ad oggi risulta abbandonato al suo destino. Un progetto, quello del bosco urbano, che aveva accontentato i cittadini scettici sull’intervento generale.

Ad oggi non viene neppure tagliata l’erba e le poche essenze trapiantate sono completamente sommerse. A dire il vero il cittadino si aspettava un parco ad uso pubblico e, se proprio si voleva, la costruzione della nuova sede per la scuola Saffi che è sempre oggetto di attenzione a causa dei gravi problemi sismici in cui si trova. Dunque grande delusione anche perché con i soldi del PNRR sono state progettate tutte le nuove scuole, che comunque erano in condizioni discrete, tralasciando l’unica che veramente aveva bisogno di un rinnovamento. I lotti risultano fermi da qualche anno, la sig.ra Maria non raccoglie più i “ragazul”, Marco non fa più le foto a daini e fagiani, Pietro non fa più la sua passeggiata mattutina, il progetto dell’Istituto Agrario per la nascita del bosco sembra tramontato, i residenti lamentano l’incuria dell’area e il lungo cantiere, i ragazzi del Saffi rimangono nella loro vecchia scuola con problemi sismici. Persino il nuovo piano urbanistico della città ha previsto che quell’area, che in alcuni punti contemplava un bassissimo indice edificabile, deve ritornare ambito agricolo … tranne che per la lottizzazione! Grandi progetti, pochi risultati concreti, agevolazioni mirate.

consiglio direttivo

Italia Nostra

Cesena e Valle del Savio