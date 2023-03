Ruba al centro commerciale e riceve il foglio di via

Un ladruncolo straniero di 50 anni residente a Rimini è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, perchè ha tentato di rubare generi alimentari per un valore totale di 136 euro al centro commerciale ’Romagna Shopping Valley’ di Savignano. L’uomo è stato sorpreso dalla vigilanza, che ha chiesto l’intervento dei militari di Savignano che hanno proposto ed ottenuto dalla questura di Forlì-Cesena il provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni.