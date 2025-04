Ruba il registratore di cassa dal fruttivendolo

I carabinieri hanno arrestato il ladro che aveva derubato il fruttivendolo in viale Edmondo De Amicis vicino a viale Zara. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì, quando una pattuglia di carabinieri della Stazione di Cesenatico ha messo le manette ai polsi di un pregiudicato italiano di 32 anni. Secondo l’accusa il malvivente, già noto alle forze dell’ordine per altri furti commessi in precedenza, avrebbe scardinato il portone di ingresso dell’attività, per poi sradicare letteralmente il registratore di cassa dell’esercizio commerciale. Quando i carabinieri sono arrivati, l’uomo nel frattempo si era nascosto in una vicina struttura ricettiva dismessa, dove è stato rintracciato e sorpreso ad aprire la cassa per appropriarsi del denaro, dove stava armeggiando con strumenti vari. Sottoposto a immediata perquisizione, in uno zaino la pattuglia ha rinvenuto anche oggetti atti ad offendere e della merce risultata provento di un furto avvenuto due settimane fa, a fine marzo, in una piadineria della zona. L’uomo è stato quindi tratto in arresto , su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì-Cesena, trattenuto presso una camera di sicurezza della caserma della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico. Martedì pomeriggio si è tenuto il processo per direttissima, in cui il giudice ha deciso di convalidare l’arresto e di rimettere in libertà il ladro in attesa del processo.

g.m.