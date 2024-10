‘Ruba’ l’auto al padre. Non si ferma all’alt e si schianta: denunciato

Una bravata che poteva concludersi in un dramma. Un ragazzo senza patente si è impossessato dell’auto del padre, non si è fermato all’alt dei carabinieri ed ha concluso la breve fuga andandosi a schiantare contro lo spartitraffico in centro a Cesena. Nessuna conseguenza grave, se non i danni all’auto e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. E’ uno degli episodi resi pubblici dal report degli interventi dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Bagno di Romagna nei controlli del fine settimana, con un bilancio di otto denunce, mentre tre giovani sono stato segnalati per uso di stupefacenti. I denunciati. Due automobilisti, uno per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 1,34 g/l, e l’altro perché si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze psicotrope, dopo essere stato sorpreso alla guida con una dose di hashish ancora da consumare. Per entrambi patente ritirata per la successiva sospensione; due uomini perché in possesso di un cutter e un coltello da cucina a punta, sequestrati; un uomo per soggiorno illegale sul territorio italiano con procedura di espulsione; un uomo per furto aggravato, sorpreso all’interno di un centro commerciale cittadino, subito dopo la barriera casse, con una borsa schermata in grado di eludere l’antitaccheggio contenente oltre 600 euro di prodotti cosmetici; un uomo per resistenza a pubblico ufficiale, con oggetti atti a offendere e per soggiorno illegale sul territorio nazionale, che in sella a una bici ha tentato di sfuggire al controllo dei militari, ma, raggiunto e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di una bomboletta spray urticante, una confezione di metadone intestata a terza persona e una dose di eroina e una di hashish. Poi tre segnalazioni amministrative di giovani per uso personale di sostanze stupefacenti e un uomo trovato in evidente stato di ubriachezza lungo il corso cittadino. Sono state elevate 13 sanzioni al codice della strada, 11 perquisizioni/ispezioni personali o veicolari, 187 persone identificate e 2 esercizi pubblici controllati.

e. p.