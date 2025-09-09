Ruba ostensorio e poi lo getta in un cassonetto

I carabinieri della stazione di San Carlo di Cesena hanno denunciato per furto aggravato un 34enne italino ritenuto responsabile del furto aggravato di un ostensorio dalla Chiesa di San Carlo di Cesena. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata del 2 settembre quando i carabinieri sono stati avvisati dal parroco della chiesa di San Carlo del furto di un ostensorio in ottone delle dimensioni di cm. 20x9 contenente l’immagine sacra di San Riccardo Pampuri, medico condotto vissuto nell’hinterland milanese a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del 900, sempre dedito ad aiutare i malati e i bisognosi che lo chiamavano "Il Santo Dottore", morto ad appena 33 anni, beatificato nel 1981 e proclamato Santo nel 1989 da Papa Giovanni Paolo II. Le immediate indagini svolte dai carabinieri, anche grazie all’usilio delle immagini di videosorveglianza installate all’interno e all’esterno della chiesa e alle informazioni acquisite sul territorio, hanno permesso da subito di identificare il 34enne che, rintracciato presso la sua dimora, ha ammesso di aver commesso il furto e ha permesso ai militari di recuperare la reliquia poco prima dallo stesso gettata all’interno di un cassonetto per la raccolta differenziata in quanto, a suo dire, di poco valore anche per il fatto che non era riuscito a venderla. L’uomo ha detto che il gesto posto in essere era riconducibile a un momento di difficoltà economica che stava attraversando unitamente al proprio nucleo familiare. L’oggetto sacro, in effetti di modico valore economico ma di grande valore affettivo per la zona e per i suoi cittadini, è stato subito restituito al parroco della Chiesa e ricollocato al suo posto.

Ermanno Pasolini