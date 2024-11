Ruba quattro selle, scoperto a Savignano

I carabinieri di Savignano hanno rintracciato e denunciato un uomo trovato in possesso di selle rubate. Giovedì sera, dopo una serie di accurate indagini, i carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone hanno recuperato la refurtiva di un colpo che era avvenuto alcuni giorni prima in un centro ippico del bolognese. Scovato l’autore del misfatto lo hanno denunciato per ricettazione. Si tratta di un 29enne pregiudicato, domiciliato in un comune della Romagna. L’attività dei carabinieri savignanesi si è svolta in sinergia con i colleghi della stazione di Budrio, in provincia di Bologna, che avevano ricevuto la denuncia di furto di 4 selle per cavallo del valore commerciale di circa 20mila euro, dal titolare di un centro ippico del luogo. Infatti, dalle prime attività svolte dai carabinieri di Budrio, le attenzioni investigative si sono concentrate su un’area di campagna posta alla periferia di Savignano. I carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone, in piena notte sono stati allertati dai colleghi di Budrio nel bolognese, e hanno svolto approfonditi accertamenti nella zona, dove sono presenti ampi campi agricoli e diversi casolari. Nel corso di queste attente e minuziose ricerche hanno notato un veicolo sospetto, parcheggiato in maniera anomala in prossimità di un casolare, all’interno del quale è stata notata, parzialmente nascosta da un telo, una delle selle sottratte. I carabinieri hanno atteso così l’arrivo del proprietario del veicolo e, quando, quest’ultimo è salito a bordo, hanno proceduto a fermarlo, eseguendo una accurata perquisizione. L’ulteriore attività di controllo ha consentito il rinvenimento di tutte e quattro le selle, recuperate dai militari che provvederanno a restituirle al legittimo proprietario, mentre il presunto autore è stato denunciato.

Ermanno Pasolini