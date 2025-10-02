Ruba uno smartphone a un minore al centro commerciale: nei guai

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle Stazioni, finalizzato alla prevenzione dei reati e a garantire la sicurezza sulle strade. Sono nove le persone denunciate penalmente.

Un ladruncolo è stato denunciato per furto con destrezza, in quanto all’interno del Romagna Center ha rubato uno smartphone ad un minorenne. Due giovani devono rispondere al giudice di porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere, poiché trovati in possesso di due cutter con lunghezza della lama rispettivamente di 8 e 14 centimetri; nella circostanza uno dei due è stato anche denunciato per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale (in sostanza è un clandestino).

Un uomo è stato denunciato per ricettazione, dopo essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura risultata rubata lo scorso mese di marzo a Cervia; inoltre è stato trovato in possesso di due targhe di veicoli risultate rubate quasi un anno fa, lo scorso novembre, in provincia di Ancona. L’autovettura e le targhe sono state sottoposte a sequestro penale.

Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto avevano un tasso alcolemico superiore a 0,5. Uno dei due, dopo essere risultato positivo al test preliminare, ha rifiutato l’accertamento, peggiorando la sua situazione.

Tre cittadini stranieri sono stati denunciati perché clandestini e nei loro confronti sono state attivate le procedure di espulsione.

