Ruba vestiti per 780 euro in due negozi del Romagna Shopping Valley

I carabinieri di Cesenatico hanno identificato e denunciato a piede libero la ladra seriale che colpiva all’ipermercato di Savignano Mare. È una donna di 35 anni, insospettabile perchè senza precedenti penali, residente nel riminese, la quale è stata colta in flagranza di reato mentre rubava dei capi di abbigliamento nel negozio Zara per un valore di 280 euro. Dalle indagini effettuate dagli stessi carabinieri, la 35enne è risultata essere la responsabile anche di un furto commesso il giorno prima al negozio Pull & Bear, dove aveva asportato le placche antitaccheggio e rubato capi di abbigliamento per un valore di 500 euro. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli lungo le strade e denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Si tratta di un 47enne controllato alla guida della propria autovettura in viale Trento e sorpreso con un tasso alcolemico di 1,17, un 48enne pizzicato sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone con un tasso di ben 2,52 (era a tutti gi effetti un pericolo pubblico), cioè cinque volte il limite di legge, ragion per cui il veicolo è stato sequestrato. Un altro automobilista di 44 anni è stato appiedato perchè si è rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro; stava guidando nei pressi dell’ipermercato di Savignano Mare in evidente stato di alterazione psico-fisica ed al suo rifiuto (che per la legge è peggiore di uno stato etilico accertato), oltre alla denuncia è scattato il sequestro dell’autovettura ai fini della confisca.

A Gatteo a Mare un 31enne albanese è stato fermato perchè da un controllo è risultato avere il passaporto scaduto, quindi è scattata la denuncia per soggiorno illegale sul territorio nazionale e ha l’obbligo di firma.

g.m.