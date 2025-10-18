Rubano e scappano spaccando la vetrina: denuciati

Sette persone sono state denunciate nei giorni scorsi dai carabinieri di Cesenatico, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle Stazioni, finalizzato a garantire la sicurezza sulle strade e a contrastare furti e spaccio di droga. Due giovani sono stati denunciati per furto aggravato e danneggiamento, in quanto, dopo essere stati sorpresi ad asportare generi alimentari all’interno di un esercizio pubblico, nel tentativo di darsi alla fuga hanno lanciato un sasso rompendo la vetrina dell’attività. Un ragazzo deve rispondere invece di porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un multi attrezzo con lama di medie dimensioni, di cui non ha saputo giustificarne il possesso. Tre automobilisti sono stati fermati per guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo esser stati sottoposti ad accertamenti, avevano un tasso alcolemico compreso tra 1,35 e 2,1 grammi per litro, mentre ricordiamo che il limite è 0,5. Un altro automobilista è finito nei guai perché guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come accertato nel pre test, tuttavia si è rifiutato di sottoporsi a degli esami presso l’ospedale Bufalini di Cesena, peggiorando la sua posizione, tant’è che oltre al ritiro della patente è scattato il fermo dell’auto. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Forlì-Cesena quali assuntori di sostanze stupefacenti.

g. m.