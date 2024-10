Cesena, rubano il telefono a una ragazza per un debito di droga: arrestati a 16 anni

Cesena, 8 ottobre 2024 – Due ragazzini di 16 anni sono stati arrestati per estorsione ai danni di una coetanea. Le avevano sottratto il telefono e per restituirlo esigevano il pagamento di un debito per questioni di droga. Ma all’appuntamento fatidico si sono presentati i carabinieri e i due sono finiti nei guai.

Le accuse per loro sono di estorsione continuata in concorso e, per uno di loro, anche di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale.

Nei giorni scorsi una ragazza, dopo una preoccupante situazione che andava avanti da giorni, si era rivolta ai carabinieri denunciando la sottrazione del suo cellulare, avvenuto a seguito della richiesta del pagamento di un debito contratto con due 16enni.

All’ultimo incontro fissato dai due minorenni, oltre alla vittima, si sono presentati anche i carabinieri che, una volta realizzata la consegna di denaro, sono intervenuti bloccando i responsabili. Uno ha opposto resistenza ai militari, è stato immobilizzato con il complice e un ulteriore soggetto, maggiorenne, che li aveva accompagnati in auto nel luogo concordato.

Il denaro, interamente recuperato, è stato restituito alla ragazza, mentre agli autori sono stati sequestrati i cellulari, un personal computer e una dose di cocaina. Sotto il coordinamento delle competenti Procure della Repubblica di Forlì e minorile di Bologna, sono in corso accertamenti per la ricostruzione dell’intera vicenda e per chiarire il coinvolgimento di altri due soggetti maggiorenni identificati dai militari.

I due minori sono stati associati all’Istituto Penale per minorenni di Bologna. All’udienza di convalida, in cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha richiesto l’applicazione di misure cautelari, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di permanenza in casa per i due minori.

e. p.