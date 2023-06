Rubata bici da 4000 euro Ritrovata dopo poche ore

di Giacomo Mascellani

Gli rubano la bicicletta del valore di oltre 4mila euro ma i carabinieri la ritrovano dopo poche ore. È accaduto a Cesenatico, dove un uomo di 78 anni originario di Cesena e domiciliato in via Zara, nella zona centro Boschetto, è stato preso di mira dai ladri. Nella notte di domenica 11 giugno uno o più malviventi hanno forzato il cancello della sua abitazione, si sono introdotti nel cortile e nel garage, asportando la bicicletta Ktm con motore elettrico Bosch che il proprietario aveva acquistato per 4.200 euro e che teneva custodita e protetta anche da un lucchetto.

Il 78enne ha denunciato il furto ai carabinieri di Cesenatico, descrivendo la bicicletta rubata e dando il numero di codice del motore elettrico. Nella stessa giornata una pattuglia del 4° Battaglione carabinieri Veneto, in rinforzo per i mesi estivi alla Compagnia dei carabinieri di Cesenatico, ha notato un ragazzo muoversi con fare sospetto nei pressi della stazione ferroviaria della città, purtroppo frequentata anche da balordi, persone che hanno conti aperti con la giustizia, tossici, etilisti e ladruncoli. Il giovane era in sella ad una bicicletta elettrica di notevole valore economico. Quando ha visto avvicinarsi i militari, ha mostrato subito segni di nervosismo, era evidentemente molto insofferente, così i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione e dei controlli mirati. Controlli che hanno dato ragione ai militari, perchè il ragazzo aveva in tasca un coltello a serramanico ed un kit di attrezzi potenzialmente utilizzabili come grimaldelli, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Quando i carabinieri si sono soffermati sulla bicicletta, il giovane ha detto di averla acquistata da una persona a lui sconosciuta per la somma di 800 euro. La pattuglia non ha abboccato e dagli accertamenti è emerso che la bicicletta elettrica Ktm era stata rubata poche ore prima al 78enne residente a Cesena e temporaneamente domiciliato a Cesenatico.

Il mezzo, riconosciuto dal proprietario, gli è stato quindi subito riconsegnato, mentre il giovane che lo possedeva, un 19enne originario di Treviso, è stato denunciato a piede libero e di fronte al giudice dovrà rispondere dei reati di ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il proprietario della Ktm ha ringraziato i carabinieri per avergli ritrovato il costoso velocipede e per aver identificato la persona che dice di averlo acquistato ma che in realtà l’ha rubato all’interno dell’abitazione dell’uomo in via Zara.