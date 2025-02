Rubato il generatore sul monte della Crocina

Fanno a piedi oltre un chilometro di dura salita per l’andata, e poi per altrettanta distanza in ripida discesa, per andare a rubare il generatore installato in vetta al Monte della Crocina, un’altura rivestita di fitti boschi che svetta appena a sud dell’abitato di Bagno di Romagna. Il generatore sparito era stato posizionato lassù da parte della società Nibble con sede a San Piero, per garantire energia all’impianto fotovoltaico ad isola di proprietà della stessa Nibble. Da vari anni, in cima a quel monte, oltre a una grande croce, vi è anche una webcam. Per arrivare sulla vetta del Monte della Crocina è necessario imboccare uno stretto e impervio sentiero, che si snoda tra il bosco. Sentiero che, a poco più di un chilometro a sud di Bagno, diparte a destra della strada per passo Mandrioli. La vetta della Crocina è una delle escursioni, a piedi, più frequentate durante la buona stagione.

"Ci lascia ancora più increduli il fatto – dicono da Nibble, dinamica società fornitrice di Servizi Internet – che si tratta di un posto raggiungibile solo a piedi. Chi ha commesso il furto ha camminato per almeno 40 minuti, fino al punto più vicino raggiungibile in auto, trasportando un macchinario pesante e ingombrante. Un’azione che ha richiesto non solo premeditazione, ma anche uno sforzo fisico considerevole". "Oltre al danno economico – sottolineano poi da Nibble –, dobbiamo rilevare anche il fatto che qualcuno abbia deliberatamente deciso di sottrarci uno strumento fondamentale per garantire energia sostenibile in un’area isolata. Se qualcuno avesse visto o sentito qualcosa, chiediamo di contattarci. Ogni segnalazione può essere utile".