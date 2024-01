Rubato il messale della Collegiata

Rubato il messale che era su un tavolino di fianco all’altare maggiore della collegiata di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone. Non si tratta di un libro sacro antico, ma della terza edizione approvata qualche tempo fa da Papa Francesco che tutti i preti usano durante le messe. Del furto sacrilego l’altra mattina se ne è accorta una delle donne che preparano l’altare per la celebrazione della prima messa delle 8. Quando è andata per prendere il messale si è accorta che non c’era più. Ha avvisato immediatamente il parroco don Piergiorgio Farina che è rimasto di stucco. "Non si tratta di un pezzo raro – spiega il parroco – ma di un volume nuovo il cui costo varia da 80 a 90 euro. Non capisco cosa ne possa fare chi l’ha rubato in quanto serve solo a noi preti per celebrare le Sante Messe. Probabilmente chi lo ha rubato lo venderà a qualche titolare delle bancarelle dei mercatini, ricavandone peraltro pochi euro. Mi chiedo anche chi lo possa acquistare in quanto non si tratta di un messale di valore. Appena mi è stato detto che il messale dell’altare della collegiata di Santa Lucia era sparito, non potendolo acquistare all’istante in quanto dovevo celebrare la Santa Messa, siamo andati a prendere quello che viene usato sull’altare della seicentesca chiesa del Suffragio poco distante".

Nonostante il dispiacere e lo sconcerto, don Piergiorgio Farina conclude: Mi auguro che chi lo ha preso si penta e lo riporti al suo posto. Altrimenti nei prossimi giorni ne comprerò uno nuovo".