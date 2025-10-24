Rubicone, che peccato. Osimo rimonta e vince

Sono servite oltre due ore e mezza di gara alla Libertas Osimo per avere la meglio sulla Sab Group Rubicone in Volley nella seconda giornata del torneo di serie B maschile: i marchigiani si sono infatti imposti solo al quinto set (21-19), al termine di una sfida combattutissima. I gialloblù di coach Mascetti erano partiti fortissimo conquistando i primi due parziali, ma Osimo ha reagito ribaltando l’inerzia e trascinando la gara al tie-break. Nel finale, il Rubicone ha sprecato due match point, venendo poi punito da un servizio fortunoso di Pizzichini che ha colpito il nastro con la palla poi caduta beffardamente nel campo romagnolo, regalando così la vittoria ai padroni di casa. Nonostante l’amarezza per l’occasione sfumata, i sammauresi hanno confermato la crescita e la capacità di competere ad alti livelli. La squadra di coach Mascetti è ora già proiettata verso la prossima sfida casalinga contro Montorio, in programma domani alle 17.30.

La partita. Mascetti parte con Gherardi in regia, Mazzotti opposto, Morrone e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in posto 4, Ferraro libero. Avvio equilibrato, poi un passaggio a vuoto dei gialloblù porta Osimo avanti 14-10. Dopo il timeout, reazione di carattere: Ferraro si esalta in difesa, Nori firma l’ace del sorpasso e Bellomo, Rossatti e Morrone chiudono il set (21-25). Nel secondo parziale, il Rubicone mantiene l’inerzia: Nori e Mazzotti trascinano i compagni, Gherardi mette pressione in battuta e Morrone piazza il muro del 6-11. Osimo accorcia, ma i gialloblù restano lucidi e chiudono anche il secondo set (19-25). Partenza sprint nel terzo set di Rubicone (4-9), che poi però si rilassa e la squadra di casa ne approfitta. I marchigiani ribaltano la situazione e accorciano le distanze (25-20). Nel quarto set c’è equilibrio fino al 18-18, poi Osimo è più incisiva nei punti finali e porta la gara al tie-break. Nel quinto parziale, il Rubicone vola subito 2-6 con un ace di Gherardi e cambia campo avanti 6-8 dopo due attacchi vincenti di Morrone. Nel finale però Osimo riesce a trovare i colpi giusti per prendersi la vittoria.