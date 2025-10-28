Rubicone, che riscatto . Montorio cede 3-0

Sorride la galassia della pallavolo maschile cesenate, con la Sab Group Rubicone in Volley che lo scorso fine settimana ha dominato la sfida casalinga contro Montorio Volley imponendosi con un netto 3-0. I ragazzi di coach Mascetti hanno mostrato sin dai primi scambi grande determinazione e concentrazione, mantenendo sempre il controllo del match e concedendo pochissimo agli avversari. Una prestazione convincente che arriva dopo la sconfitta per 3-2 di Osimo e soprattutto in vista della trasferta di Ferrara in programma sabato prossimo contro la Cavallino 4 Torri.

La partita. Mascetti schiera Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, Morrone e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in banda, Ferraro libero. I gialloblù partono forte (5-1) grazie a un ispirato Rossatti, autore di 8 punti nel primo parziale. I muri di Nori e Rossatti e gli attacchi di Bellomo e Mazzotti consolidano il vantaggio fino al 25-13 finale. Nel secondo set la musica non cambia: il Rubicone allunga subito (11-5), spinto da Mazzotti, Bellomo e Morrone. Ottimo anche il contributo in battuta di Gherardi e Pascucci, mentre il giovane Tenore fa il suo esordio nel finale di set, chiuso ancora 25-13. Nel terzo parziale infine Montorio tenta la reazione (15-13), ma i padroni di casa rispondono da squadra matura. Rossatti e Bellomo guidano la volata finale fino al 25-18 che chiude i conti.

Buoni riscontri dunque per il gruppo di coach Mascetti, che pare essere riuscito a mettersi alle spalle la sconfitta rimediata la scorsa settimana, peraltro arrivata al termine di una gara disputata per buoni tratti in maniera convincente e poi scivolata via quando invece avrebbe potuto essere chiusa.

La squadra con base a San Mauro Pascoli è dunque ora seconda a sette punti, uno in meno rispetto alla stessa Osimo, attuale capolista solitaria.

Il tabellino della Sab Group Rubicone: Mazzotti 12, Rossatti 16, Bellomo 12, Pascucci 2, Nori 5, Morrone 6, Gherardi 1, Ferarro e Carlini (libero), Alessandri, Tenore n.e. Malual, Raffoni, Sparvoli.