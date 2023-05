Rubicone devastato Frane e strade crollate

Continua l’emergenza in tutti i comuni del Rubicone come nel resto della Romagna. Il Rubicone è in fase calante, ma una enorme frana ha colpito via Rubicone Destra che costeggia il fiume, tra via Monte Sole e via Bastia. In questo tratto la strada, la cui metà è crollata nel fiume, è chiusa al traffico così come a Fiumicino, poco prima dell’intersezione con via Gatteo-Fiumicino e nel tratto tra via Melozzo da Forlì a via Palmezzano. Rimangono ancora chiuse al transito via Ribano Felloniche, via Melozzo da Forlì, via Colombarazzo I e II, sottopasso autostrada via Rubicone Destra e via Rubicone Sinistra. Sono decine le frane che hanno fatto crollare le sponde del Rubicone. Da Modena sono arrivato otto agenti della Polizia Locale che resteranno fino a domenica. Situazione drammatica anche a Sogliano al Rubicone con la sindaca Tania Bocchini che ha disposto la chiusura di due strade comunali, evacuate con ordinanza della sindaca 53 persone delle quali 52 di Ponte Uso per la solita frana sulla provinciale13 Uso della quale il Carlino aveva scritto per l’ennesima volta nei giorni scorsi. Un’altra persona evacuata a Pietra dell’Uso. A San Mauro Pascoli allagamenti di garage siti in seminterrati delle case. Tracimato il fiume Uso nelle vicinanze del Lago Pascoli con tutte le carpe sparse per i campi e gli amici del titolare che hanno cercato di recuperarle. Allagata una cabina Enel e già nel pomeriggio una parte è stata riattivata. La sindaca Luciana Garbuglia ha chiuso i sottopassi di via Brenta e via Tosi e il ponte di via Viona. A Gatteo il sindaco Roberto Pari ha chiuso una decina di strade nelle zone di campagna dove sono esondati fossi e scoli e l’acqua ha invaso le stesse vie di comunicazione. A Borghi è esondato il Rio Medrina e chiusa la strada che porta lo stesso nome.Allagata una fabbrica di maglieria fra Borghi e Santarcangelo. Frane nella storica frazione di San Giovanni in Galilea e a San Martino in Converseto. Il primo tratto di via Soci tutto allagato e strada impraticabile. Il sindaco Silverio Zabberoni ha disposto la chiusura di via Castellaro per frana e poi c’è stato il crollo di via Ca’ Di Paolo. Racconta Zabberoni: "E’ tutta una frana. Ogni venti metri sulla provinciale Uso ce n’è una. E ‘ un colabrodo". Situazione difficilissima a Roncofreddo. La sindaca Sara Bartolini ha dovuto chiudere per frane e cedimento stradale le vie comunali Doccia, Montebora, Cà Valerio, Cà del Fabbro, Paderno II, Castiglione, Compagnia, Prodena, Centenara. Isolate le frazioni di Monteleone e Ciola Araldi. Interrotte le provinciali. Frane in più punti sulla sp40. Strade comunali con frane: Casalino, Rudigliano, Garibaldi e allagate le vie Fogliano e Nazionale Gualdo. A Longiano esondato il fiume Rigossa e chiusa la via Giardini. Tracimato anche il fiume Rubicone in campagna e il sindaco Mauro Graziano ha chiuso le vie Felloniche, Ribano e Caselle. A Montiano esondati Rigossa e Urgone in zona Casale con rischi di evacuazione. Chiusa via Golano per una frana. Il sindaco Fabio Molari ha detto che viene monitorato il fiume in zona Case Francisconi dove le 4 famiglie per il rischio esondazione ed evitare l’evacuazione sono passate dal piano terra al primo piano delle loro abitazioni. Poi tanti piccoli smottamenti. A Gambettola il fiume Rigossa è esondato in campagna, fortunatamente senza danni alle case. La sindaca Letizia Bisacchi ha chiuso la via Sottorigossa allagata, ha detto che ci sono case allagate ancora da raggiungere e sono state evacuate due persone.

Ermanno Pasolini