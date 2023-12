"Rubicone e Mare, nessun consumo di suolo anche senza Pug"

Il presidente Filippo Giovannini e l’assessora all’urbanistica Luciana Garbuglia dell’Unione Rubicone e Mare rispondono alle dichiarazioni di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito all’approvazione del PUG da parte dei comuni della provincia di Forlì-Cesena. "Una lettura più attenta della Legge 24 avrebbe probabilmente portato la consigliera Piccinini a considerazioni in parte differenti. È risaputo che al 31 dicembre 2023 scade il periodo transitorio e che non sarà più possibile realizzare le previsioni espansive degli strumenti urbanistici attualmente vigenti, ma si potranno attuare solo interventi all’interno del territorio urbanizzato coerenti con gli obiettivi della Legge 24, la legge regionale che norma il consumo di suolo. Pertanto, anche senza PUG, ovvero senza lo strumento urbanistico che persegue l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo, dopo il 31 dicembre 2023 non sono possibili interventi in espansione e tutte le previsioni sono bloccate (a parte casi particolari disciplinati dalla legge), per cui si applica in automatico il principio di “consumo di suolo zero”". Proseguono il presidente e l’assessora: "L’emergenza climatica e gli eventi alluvionali del maggio scorso impongono una seria riflessione e un importante approfondimento sul tema delle vulnerabilità del territorio. Da questo punto di vista occorrerà ridefinire le regole per la trasformazione delle città, tenendo in considerazione il nuovo quadro dei rischi. Basti pensare che a seguito degli avvenimenti di maggio, sono state mappate decine di migliaia di nuove frane. I prossimi PUG, quindi, potranno essere lo strumento migliore proprio per sviluppare approfondimenti tecnico-scientifici mirati a implementare nuove modalità di intervento per provare a concretizzare una più effettiva garanzia di resilienza delle città. Sotto questo profilo l’Unione Rubicone e Mare ha istituito un Ufficio di piano unico che lavora, in convenzione, con sette Comuni per studiare strategie omogenee e organiche per una visione futura unica del territorio".