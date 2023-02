Rubicone, non si ferma lo scarico dei rifiuti

di Ermanno Pasolini

Grandi sacchi neri pieni di rifiuti scaricati nel fiume Rubicone, in via Rubicone Destra, sicuramente di notte, quando la strada, priva di illuminazione pubblica che fra l’altro da trent’anni viene richiesta dai residenti, è poco trafficata.

Non si fermano le malsane abitudini di scaricare rifiuti di ogni genere nei fossi, sui bordi delle strade, soprattutto quelle prive di illuminazione, nello storico fiume Rubicone e accanto ai bidoncini che, con la raccolta porta a porta, hanno preso il posto dei vecchi grandi cassonetti. L’altro giorno ha fatto sensazione lo scarico sul ciglio dell’inizio di via Vivaldi alla fine di via Rigossa al confine fra Gatteo e Gatteo Mare a cielo aperto a bordo strada di carne cruda, diventata in breve tempo maleodorante. Hera ha inviato subito i propri operatori a bonificare la zona dove erano stati sparsi anche diversi sanitari e una camera da letto. Tutto ripulito. Tante le telefonate che arrivano giornalmente al Resto del Carlino per gli scarichi abusivi compresi quelli nel centro storico di Savignano.

L’altra notte alcuni irrispettosi dell’ambiente e della salute altrui hanno scaricato grandi sacchi neri pieni di rifiuti nel Rubicone subito dopo il ponte bailey e il centro abitato. Scarichi abusivi ci sono sempre stati, ma negli ultimi tempi il numero è aumentato notevolmente. Basta guardare alla mattina la banchine del fiume dove c’è di tutto, dalle sportine di plastica, bicchieri di plastica, carta straccia, così come nel centro storico di Savignano. Eppure ogni famiglia ha in dotazione tutti i bidoncini per la raccolta differenziata. Il Comune sta anche studiando soluzioni per porre rimedio a questo stato di cose indecoroso e colpire i maleducati.

Dice Natascia Bertozzi assessora alle politiche sulla gestione dei rifiuti: "Questa situazione non è accettabile. Il sistema di raccolta prevede per ogni situazione una serie di correttivi e possibilità che permettono a tutti i cittadini di potere usufruire in comodità del servizio di raccolta. Sono previste agevolazioni per famiglie numerose, per famiglie con bimbi piccoli, per chi ha in casa anziani o disabili. La risposta dell’amministrazione comunale sarà un serrato controllo su tali comportamenti con l’ausilio delle telecamere già in funzione, di nuove fototrappole, di ispettori ambientali e guardie ecozoofile. Sono previste anche sanzioni per chi ad oggi non ha ancora ritirato il kit porta a porta e che evidentemente scarica in maniera abusiva. Riteniamo necessario colpire chi abbandona i rifiuti per tutelare i cittadini consapevoli che si stanno impegnando per fare funzionare il sistema".