Rubicone pronta al via. La prima con la Sabini

Numeri in crescita, entusiasmo rinnovato e tanta voglia di pallavolo: è ufficialmente iniziata la stagione 2025-26 del Rubicone In Volley, società ormai punto di riferimento del territorio cesenate. Sono infatti 21 i gruppi attivi tra settore giovanile, prima squadra maschile e femminile. Il club può già contare su oltre 300 atleti, con un obiettivo chiaro: arrivare a 350 tesserati, migliorando il risultato dello scorso anno che si era chiuso a quota 330. Un traguardo possibile anche grazie all’arrivo di nuove figure tecniche, giovani allenatori che daranno nuova linfa al settore giovanile. Un segnale concreto della volontà della società di investire sulle nuove generazioni e sul vivaio.

Nel frattempo, mentre i vari gruppi hanno progressivamente ripreso gli allenamenti in palestra per preparare la nuova stagione oramai alle porte in tutte le categorie, c’è grande attesa per la prima squadra maschile, che sabato 11 ottobre scenderà in campo per disputare la prima giornata di serie B, ospitando tra le mura amiche della palestra di San Mauro Pascoli la Sabini Castelferretti. Nel caso specifico, la marcia di avvicinamento al torneo è iniziata a fine agosto, quando al roster sono stati aggiunti alcuni rinforzi mirati, pensati per integrare un organico che nello scorso campionato si era dimostrato da applausi, conquistando uno storico accesso ai playoff. In preparazione dell’inizio del nuovo campionato sono stati organizzati anche quattro allenamenti congiunti: due contro Riccione (Serie C) e gli altri con Forlì e Bologna. Tutti segnali positivi in vista dell’esordio. Dopo aver militato lo scorso anno nel girone F, i gialloblù saranno inseriti nel girone D, che si annuncia particolarmente competitivo. Tanti gli avversari marchigiani, oltre a due novità di rilievo: Bologna e la corazzata Ferrara.