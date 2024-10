Rubicone, prosegue la cura ricostituente

Iniziati a giugno nel centro storico di Savignano, continuano i lavori alla golena del fiume Rubicone, nel tratto tra gli orti pubblici e il ponte Romano. Le opere sono mirate al ripristino delle funzionalità dell’area del parco golenale attraverso il rialzo degli argini, dell’area verde e della briglia "storica" posta a monte del ponte romano in adiacenza all’attuale pizzeria Grottino la cui costruzione chiude piazza Castello e segue il tracciato delle mura del borgo "nuovo", quel castello costruito a partire dal 1359 in ampliamento al primitivo insediamento di Castelvecchio. Al termine dei lavori sarà disponibile un percorso pedonale anche lungo l’argine destro, che collegherà la golena al ponte romano. L’intervento è mirato alla messa in sicurezza dell’opera idraulica. I lavori renderanno possibile percorrere il Rubicone in sponda destra e sinistra. L’intervento gode di un ulteriore finanziamento Pnrr di 500mila euro che si vanno ad aggiungere agli oltre 4 milioni utilizzati per lavori già eseguiti dall’Agenzia regionale protezione civile in sinergia con il Comune lungo il corso del fiume.

Dicono il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara: "Si sono conclusi i lavori di rinforzo dell’argine a protezione della scuola per l’infanzia Gallo Cristallo e allargamento dei ripiani laterali. Sono già stati rifatti il muro di contenimento della sponda destra in corrispondenza del ristorante Il Grottino e si proseguirà creando il camminamento in argine destro e creando il rialzamento in corrispondenza di via Chiusa per mettere in sicurezza l’abitato. Con l’alluvione del 2023 quegli spazi erano stati erosi in poche ore dalla violenza dell’acqua battente. I lavori di oggi sono necessari a restituire alla città uno spazio che aveva assunto, anche se informalmente, una funzione pubblica. Un grazie particolare all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e alla Protezione Civile". A tal proposito i savignanesi e non solo chiedono quando verrà riaperta nei due sensi di marcia via Rubicone Destra da via Monte Sole all’incrocio con la rotonda di via Bastia, oggi a senso unico. Nel maggio 2023 una parte della via era crollata e le "ferite" sono già state riparate. Continua la vicesindaca Stefania Morara: "Una settimana fa sono state pubblicate le tanto attese ordinanze da parte della struttura commissariale, che ci consentiranno di procedere ad appaltare i lavori per la messa in sicurezza delle strade danneggiate a causa dell’alluvione di maggio 2023, tra le quali ovviamente via Rubicone Destra. Aspettavamo da tempo queste risorse per dare risposte ai nostri cittadini, e confidiamo entro l’anno di affidare gli interventi".