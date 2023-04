Rubò due mountain bike, se non risarcisce il danno andrà in galera

Il 18 gennaio dell’anno scorso si era presentato nel negozio-officina dell’ex campione di motociclismo (convertito alla bici) Marcellino Lucchi (foto), in via Romea 119, e aveva noleggiato due mountain bike con pedalata assistita del valore di 7.500 euro, ma al momento di restituirle non si era presentato. Lucchi aveva presentato denuncia per furto, ma nel frattempo Davide Francisconi, 44 anni, abitante a Forlimpopoli, si era trasferito in Spagna. Giovedì scorso l’uomo, difeso dall’avvocato Sabrina Mancini, è stato processato in contumacia dal giudice Marco De Leva che lo ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione e 800 euro di multa, oltre a rifondere a Marcellino Lucchi (costituito in giudizio come parte civile con l’avvocato Giovanni Maio) il danno subito, 8.000 euro, oltre alle spese legali. Particolare da sottolieare: il giudice ha subordinato la sospensione condizionale della pena alla rifusione del danno, dando 90 giorni di tempo. Trascorso questo termine, se si presenterà in Italia, Davide Francisconi sarà arrestato e dovrà scontare la pena.