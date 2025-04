Rubò il Rolex a un turista, ragazza presa dopo un anno

E’ stata arrestata la donna che un anno fa ha rapinato un turista in vacanza a Cesenatico, sottraendogli un Rolex. Era un giorno di aprile quando il turista, mentre stava passeggiando sul lungomare viale Carducci, era stato avvicinato da una giovane che, con la scusa di farsi fornire le informazioni su un ristorante e recuperare l’autovettura parcheggiata nei pressi con a bordo il figlio piccolo, lo aveva indotto ad indicarle la strada. Nel parcheggio la vittima si è trovato di fronte un uomo nascosto, il quale lo ha minacciato con un coltello e, con la collaborazione della donna, gli ha sottratto il prezioso orologio che aveva al polso. I carabinieri di Cesenatico, coordinati dalla Procura di Forlì, si sono concentrati sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che avevano ripreso una parte dei fatti. Poi hanno scambiato informazioni con molteplici altri reparti dell’Arma e hanno comparato l’episodio con altri reati simili denunciati in varie parti d’Italia. Questo lavoro minuzioso ha consentito, dopo alcuni mesi, di identificare la donna, una 33enne cittadina rumena, con numerosi precedenti per questi reati. A carico della donna, ripresa dalle telecamere e riconosciuta dalla vittima, nel corso dell’ulteriore attività svolta dai carabinieri di Cesenatico, sono stati raccolti ulteriori elementi, che hanno consentito al Gip, su richiesta del sostituto Procuratore della Repubblica, di emettere l’ordine di custodia in carcere. Dopo alcuni mesi di ricerche la donna, senza fissa dimora, la sera del 1° aprile scorso è stata rintracciata nel quartiere Tor Bella Monca di Roma dai carabinieri della Compagnia di Frascati, in collaborazione con i colleghi di Cesenatico, dove è stata arrestata e condotta presso il carcere femminile di Regina Coeli.

g. m.