È stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso per la selezione di un’associazione sportiva dilettantistica a cui affidare l’utilizzo e le gestione della struttura di via Capitini, nella frazione di Ruffio, al quartiere Al Mare).

Il nuovo concessionario dovrà occuparsene dal 1° marzo 2023 al 31 agosto 2026). L’impianto è stato interessato da lavori su recinzione e illuminazione del campo da calcetto, per rendere la struttura fruibile in orari più ampi e in condizioni di sicurezza, tutelandone, l’integrità. L’intervento rientra nel progetto approvato dalla Giunta nel 2021 equivalente a un investimento di 170 mila euro destinato agli interventi di riqualificazione del Palaippo e del campo di calcetto a Ruffio. Inoltre è previsto il rinnovo fino a un massimo di ulteriori due anni, su richiesta del concessionario, alle stesse condizioni del contratto originario. I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura entro martedì 28 febbraio. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune