Rugby: Il Modena trionfa al Memorial Sanzio Togni di Cesena

Domenica 18 maggio, allo stadio del rugby di Cesena si è disputato il terzo torneo Under 16 Città di Cesena Memorial Sanzio Togni. Le gare sono state avvincenti e competitive grazie al buon livello tecnico delle sei squadre partecipanti che hanno richiamato anche una bella cornice di pubblico. Alla fine dei due gironi di qualificazioni e delle varie finali, il Cesena Rugby 1970 Fc si è classificato al sesto posto, dietro al Rugby Fano, a Valdarno, al Ravenna al Mirano e al Modena che ha alzato il trofeo, celebrando la vittoria.

Tutti gli incontri sono stati molto combattuti e anche la finale fra il Rugby Modena e il Rugby Mirano si è rivelata molto avvincente e di ottimo livello tecnico e tattico. Le due squadre sono scese in campo molto determinate, lottando su ogni pallone e senza concedere nessun vantaggio all’avversario, come conferma il pareggio per 21-21 con cui si è chiuso l’incontro, con tre mete trasformate per parte. Il Rugby Modena si è aggiudicato il primo posto in virtù di una migliore differenza punti.

Alla manifestazione ha presenziato, in rappresentanza del Coni, Armando Strinati che, insieme al presidente del Cesena Rugby Maurizio Caminati ha premiato le sei squadre. Prima delle premiazioni è stato ricordato Sanzio Togni, scomparso prematuramente a metà degli anni Novanta e l’importante contributo che ha dato al rugby cesenate. Togni ha giocato dai primi anni Ottanta ai primi anni Novanta, contribuendo in modo significativo alle varie promozioni del Cesena Rugby e se oggi la città di Cesena ha uno dei migliori impianti sportivi di rugby della Romagna lo si deve anche alla sua ottima intuizione. Prima delle premiazioni delle squadre, il presidente Caminati ha donato una targa ricordo alla mamma Silvana Barbieri ed al figlio Tommaso.

Per tutti gli appassionati della palla ovale del territorio, ora lo sguardo è ora rivolto alla giornata di oggi, quando allo stadio del rugby di Cesena, alle 12.30, si disputeranno le Final-Four (semifinali e finali) del campionato Interregionale under 18. Alla competizione parteciperanno il Piacenza Rugby Club, il Rugby Perugia, l’Imola Rugby e la franchigia Cavalieri Prato/Firenze.