Rugby Il Romagna Rfc diventa maggiorenne

Il Romagna Rfc è diventato ‘maggiorenne’ spegnendo le candeline del suo diciottesimo compleanno in uno dei momenti migliori della storia della franchigia, che ha appena riconquistato la serie A e che si sta sempre più radicando nel territorio grazie a una serie di progetti legati alla crescita del settore giovanile. Il sodalizio è in effetti stato fondato il 19 giugno del 2006 e così il 19 giugno 2024 è arrivata l’occasione per brindare a un futuro che parte da basi solide. La società cesenate ha scelto le colline faentine del Podere La Berta per organizzare un evento che ha riunito le diverse anime del Romagna Rfc: erano infatti presenti i rappresentanti delle varie società iscritte alla franchigia, oltre alle squadre maschile e femminile del Romagna, agli staff e alla rete di sostenitori, volontari e tifosi che hanno accompagnato gli atleti e le atlete in questa stagione. Ospite d’eccezione è stato il presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti che ha confermato la sua vicinanza al Romagna Rfc portando con sé la bandiera che gli era stata donata in occasione del decennale del club. Era il 2016, ed era appena iniziato il percorso, condiviso con Giovanni Poggiali (fondatore del Romagna), che ha poi portato Innocenti alla guida della Federazione grazie alla vittoria delle elezioni nel 2021: un percorso a cui presto si aggiungerà un nuovo capitolo visto l’imminente appuntamento con le elezioni federali per il prossimo quadriennio. "È un grande piacere per me essere in Romagna per festeggiare questa bella realtà e i suoi 18 anni – ha sottolineato Innocenti durante l’incontro con i rappresentanti dei club romagnoli –. Congratulazioni per la bella stagione e per il ritorno in Serie A, un campionato che sicuramente darà l’occasione a tutto il movimento di crescere e consolidarsi".

La serata è in effetti proseguita coi festeggiamenti per la promozione: "Complimenti ai ragazzi che hanno centrato subito l’obiettivo – ha rilanciato il presidente della franchigia Massimo Villa – non era affatto scontato, ma il gruppo ha dimostrato tutto il suo potenziale costruendo domenica dopo domenica questo risultato così importante per tutto il nostro movimento e per quello che rappresenta". Come ormai da tradizione, lo staff tecnico ha assegnato i riconoscimenti ai giocatori che più si sono distinti nell’arco del campionato: Guglielmo Scermino, Andrea Sergi, Giovanni Di Franco, Salem Fela, Cristian Marini, Andrea Sergi, Mattia Tauro, Stefan Vincic, Andrea Fantini, Marco D’Agostino e Fabrizio Maroncelli C’è stato spazio anche per festeggiare Nardo Casolari, ex galletto, riminese, neo campione di Italia con il Petrarca Rugby. Proseguono intanto ancora per qualche giorno gli allenamenti dei gruppi, che a luglio poi si concederanno un periodo di vacanze prima di tornare in campo preparando la nuova stagione.

Luca Ravaglia