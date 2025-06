Rugby Romagna Rfc, 19 anni di emozioni

Una caldissima giornata di inizio estate ha fatto da sfondo alla festa per i 19 anni del Romagna Rfc svoltasi allo Stadio del Rugby di Cesena.

Grande partecipazione da tutta la Romagna e di tutti i Club della franchigia, che si sono riuniti per celebrare la chiusura di una stagione sportiva molto positiva per tutto il movimento della palla ovale.

Accanto ai buoni risultati ottenuti dalle prime squadre del Romagna nei campionati di Serie A (terzo posto per la maschile e secondo per la femminile), a livello giovanile il progetto del Polo Romagna è proseguito con un ottimo andamento, con un raggio di azione sempre più ampio, dall’Under 14 all’Under 23.

Il pomeriggio si è aperto con un test match interno della categoria Under 14, al quale è seguita la partita degli Under 16. Spazio anche alle ragazze delle giovanili e al gruppo misto degli Under 18-23.

Dopo l’intervento e i saluti del sindaco di Cesena Enzo Lattuca, la festa è proseguita con il tradizionale terzo tempo, declinato in un grande picnic sul campo.

La serata è stata l’occasione per uno sguardo al futuro: la squadra femminile, grazie all’ottimo percorso in questa stagione, in cui ha mancato di un soffio la vittoria del girone, l’anno prossimo parteciperà al girone di Serie A1 con una novità in panchina: Fabio Sermenghi resterà alla direzione tecnica e l’incarico di allenatore sarà affidato ad Andrea Angelucci.

Insieme ad Andrea Rovina, il nuovo allenatore della squadra maschile, è stato presentato dal presidente Massimo Villa e dal direttore tecnico Simone Luci.

In chiusura la tradizionale assegnazione dei premi ai galletti che più si sono distinti e le congratulazioni alla rappresentativa dei ’Golden Cocks’ che ha partecipato al Torneo internazionale di Rugby 7s ’Aegaen Festival’ conquistando la medaglia d’oro.