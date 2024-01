Rugby serie B, il Romagna Rfc al giro di boa: "Saranno le trasferte a fare la differenza"

di Luca Ravaglia

Simone Luci, direttore tecnico del Romagna Rfc, come si commentano le prime 9 partite del campionato di rugby di serie B valse 8 vittorie, un pareggio, zero sconfitte e la consolidatissima leadership del girone con 8 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice?

"La direzione è evidentemente quella giusta... Quando quest’estate abbiamo raggiunto l’accordo con Tosh Askew nominandolo nuovo allenatore della prima squadra, sapevo di essere riuscito nell’impresa di portare in Romagna un guru della palla ovale, che avrebbe potuto rappresentare la svolta per questa franchigia, ma avevo messo in preventivo un periodo di rodaggio".

Il rodaggio è stato decisamente breve…

"In effetti siamo partiti meglio di quello che mi aspettassi. In termini di risultati, ma anche di atteggiamento del gruppo, di coesione, di lavoro in settimana. È così che si costruisce un percorso vincente".

Qual è il punto cardine?

"Lavorare sulle performance dei singoli, aiutando ognuno a ottenere il massimo da sé stesso, migliorando sempre. Con la crescita dei singoli, cresce anche la squadra. Inevitabile".

In questo, che ruolo sta avendo Askew?

"Parla inglese, all’inizio temevo potessero esserci difficoltà di comunicazione con chi ha meno dimestichezza con la lingua. Mi sbagliavo. Affronta il rugby in modo semplice, o per lo meno ha la capacità di far sembrare semplice tutto quello che porta in campo. Ha esperienza da vendere, competenze di altissimo livello e tutti lo seguono con grande entusiasmo. È un mix vincente. Ma non siamo dove siamo solo per merito suo".

In campo vanno i giocatori.

"Che si interfacciano con l’intero staff tecnico. Tutti stanno dimostrando grande abnegazione e attaccamento a questo progetto".

Il progetto, appunto.

"È con quello che ho convinto Askew ad accettare. Aveva altre richieste, ma è rimasto conquistato dalla realtà ‘Romagna’, dall’intento che abbiamo di far crescere i giovani, di collaborare col territorio".

Le risposte arrivano e sono interessanti.

"È la parte più stimolante della questione, perché qui nascono le basi per il futuro. Cito l’esempio del Veneto, dove il rugby si mastica dalla colazione fino al momento di andare a dormire. Ci sono giocatori che sono alla terza o alla quarta generazione, per via del fatto che la palla ovale è una passione di famiglia. Qui non è così. Però qui stiamo cominciando. La maggior parte dei ragazzi che vestono i nostri colori sono i primi a farlo e il loro entusiasmo lascia pensare che non saranno gli ultimi".

Parliamo della stagione.

"Il girone è eterogeneo, ma se pensi che affrontare una squadra di bassa classifica possa equivalere a fare una sgambatura domenicale, torni casa con le ossa rotte. Serve avere sempre lo stesso atteggiamento. Se diamo il massimo e restiamo concentrati sul nostro obiettivo, i risultati arrivano".

I risultati stanno arrivando.

"Siamo a meno di metà strada. La chiave di volta sono le gare in trasferta. Bisogna vincerle e aggiungerle a quelle in casa: è così che si fa la differenza. Soprattutto ora, che sta per iniziare il girone di ritorno. E il girone di ritorno è un altro campionato, dove tutti danno il massimo, perché tutti hanno un tremendo bisogno di punti, qualunque siano gli obiettivi per i quali lottano. Noi sappiamo bene qual è il nostro. E vogliamo raggiungerlo".

La serie B non fa per voi.

"Vogliamo riprenderci la A il prima possibile".