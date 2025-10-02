’Ruotando’ riaccende i motori

Nel 2025 Ruotando Kustom Kulture gioca d’anticipo: la nuova edizione del salone delle due e quattro ruote di Cesena si terrà sabato e domenica. Sarà un weekend ad alto numero di ottani tra moto, auto, stile vintage, cultura kustom e spettacoli mozzafiato. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di motori, creatività e libertà su strada.

Fra le novità di quest’anno il salone “Usato da Sballo” dedicato all’auto usata, per chi cerca occasioni sicure e garantite proposte dai migliori concessionari. Per il resto, formula vincente non si cambia: confermate le attrazioni che hanno determinato il successo delle passate edizioni, con centinaia di espositori, saloni particolari, un ricco programma di spettacoli e divertimento.

Visitando i padiglioni di Cesena Fiera si potrà andare alla scoperta di prodotti di tendenza, modelli unici, accessori imperdibili, oppure immergersi nell’universo Custom, con customizzazioni estreme e il lifestyle che ha fatto la storia. Tornerà anche il Tattoo Festival mentre la Ruotando Arena offrirà momenti adrenalinici con esibizioni e sfide mozzafiato. E per rifocillarsi ci saranno le saporite proposte dei food truck.

A rendere unico l’appuntamento con Ruotando-Kustom Kulture 2025 è proprio questa ricchissima varietà di proposte, rivolte a tutti quelli che vivono l’entusiasmo per le due e quattro ruote: appassionati, curiosi, collezionisti, professionisti e aziende del settore.

E in più tante attività e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia: un susseguirsi di show dinamici ed esperienze coinvolgenti pensate per grandi e piccoli, in una cornice che unisce pubblico e operatori in un’unica grande community. Nei due giorni di manifestazione la Ruotando Arena ospiterà una sessantina di appuntamenti. Praticamente sarà animata ogni momento, dalle 9,30 alle 19, da esibizioni spettacolari di drifting car, Rally, kart e Ape Proto (i modelli modificati per show acrobatici). E ancora, stunt show con moto, auto, truck e – a chiusura del programma – il demolition derby.

Ruotando Kustom Kulture è un vero paradiso per gli amanti della Kustom Kulture, con l’esposizione delle moto e auto personalizzate, nello stile unico che unisce l’anima vintage e il fascino del classico. Qui si possono trovare moto e auto d’epoca “Made in USA”, progetti esclusivi firmati da alcuni tra i migliori professionisti del custom italiano, passando per abbigliamento vintage.

Da non perdere, poi, le aree di shopping, con un’offerta che spazia dall’abbigliamento alla pelletteria, fino ad arrivare agli accessori più iconici, come gli anelli e le catene e portafogli customizzati. Collegandosi al sito https://www.ruotando.com/acquista-il-biglietto entro domani è possibile acquistare il biglietto a 9 euro (10% di sconto) e si può usufruire anche dell’abbonamento a 16 euro per entrambe le giornate. E con questa soluzione si salta anche la fila: infatti ci si può recare direttamente all’ingresso senza passare dalla biglietteria.