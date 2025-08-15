Rush finale per Magni,. Olivieri e Castagnetti

Una settimana esatta all’inizio del campionato, domenica però c’è già il primo impegno ufficiale di Coppa Italia contro il Pisa, con il ds Filippo Fusco che continua a lavorare sottotraccia per dare a Michele Mignani una rosa il più possibile completa per la gara del 22 agosto contro il Pescara. Ormai fatto l’arrivo in prestito dal Milan del giovane Vittorio Magni, esterno destro di cui si parla molto bene, 16 presenze lo scorso anno in C con il Milan Futuro e nazionale under 20.

Lunedì il collegio arbitrale dovrebbe inoltre dare il nulla osta allo svincolo di Marco Olivieri dalla Triestina, l’attaccante marchigiano potrà così firmare il contratto con il Cavalluccio.

Terzo ingresso in ordine cronologico dovrebbe essere quello di Michele Castagnetti con il quale un accordo di massima è stato raggiunto, ma il Cesena deve anche pensare di alleggerire il monte ingaggi. Per questo motivo sta cercando di piazzare gli esuberi, in primo luogo Roberto Ogunseye e a ruota Simone Bastoni. Per l’attaccante ex Modena ci sono tante squadre in C interessate (Campobasso, Monopoli, Foggia) ma nessuna al momento pare intenzionata ad accollarsi il suo ingaggio piuttosto pesante per la categoria. Per Bastoni si era mosso con decisione prima l’Avellino poi il Catanzaro, entrambe le piste sono però al momento chiuse, occorrerà probabilmente attendere gli ultimi giorni di mercato per capire se l’ex Spezia lascerà la Romagna o rimarrà un’altra stagione in bianconero.

Questione Shpendi: di fronte all’offerta giusta il bomber potrebbe fare le valigie. Al momento non ci sono richieste ufficiali, ma prima della chiusura delle trattative qualcosa potrebbe muoversi. Nel caso di partenza del gemello occorrerebbe aver subito pronto un sostituto di peso e con numeri da cadetteria.

Andrea Baraghini