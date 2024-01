Russi prevale sui ragazzi di Vandelli

Serata da dimenticare per la Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione Regionale 1 incamera la seconda sconfitta consecutiva (dopo nove vittorie di fila) questa volta contro Russi, fanalino di coda del torneo. La squadra di coach Marco Vandelli si è infatti arresa 69-77 al termine di un incontro nel quale ha sempre dovuto inseguire, senza riuscire a mettere mai la freccia. La gara è iniziata male ed è finita peggio, dal momento che nelle ultime battute del match i biancazzurri hanno dovuto fare i conti con l’infortunio al ginocchio di Santoro (foto), che verrà valutato in questi giorni. La squadra si era presentata all’incontro dovendo rinunciare a Rossi e Panzavolta e potendo contare soltanto su un Balestri a ‘mezzo servizio’, rientrato dopo uno stop di un paio di settimane causa infortunio.

Ad ogni modo le giustificazioni non servono: il gruppo ha dimostrato di meritarsi i piani alti della classifica: ora è il momento di blindarli. La squadra resta quarta a 20 punti, ma in coabitazione con altre tre pretendenti. Sabato 3 febbraio alle 21 si tornerà al PalaIppo per la prima di ritorno, contro la capolista Budrio.