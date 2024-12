Russotto al timone del ’Sasaral’: "Non sono un tipo da divano"

Ci sono una foto di scena del film ‘Amici Miei, l’elegante ma sempre accogliente atmosfera del locale, la qualità di un proposta culinaria che unirà la tradizione romagnola e quella siciliana, proponendo anche rivisitazioni all’insegna della qualità. E soprattutto ci saranno l’esperienza e la competenza di Francesco Russotto e di Elena Magalotti, i due soci che oggi inizieranno il nuovo corso del ristorante ‘Sasaral’ in via Mura Eugenio Valzania a Cesena. "Siamo entusiasti e pieni di motivazioni – ha commentato Russotto, reduce da un’esperienza nella gestione del ristorante ‘La Mentana’ a Mercato Saraceno durata 14 anni -, felici di aver colto un’opportunità che fino a quest’estate era impensabile. Avevo deciso di fare un passo indietro dalla ‘Mentana’ per dedicarmi alla pensione, ma mi sono velocemente accorto di non essere affatto un tipo da divano. Dunque rieccomi in pista, pungolato anche dalle sollecitazioni di tanti amici che mi hanno chiesto di aprire un ristorante a Cesena, nel cuore della città". Gli amici, appunto. Quelli ai quali è dedicato il motto del ristorante: ‘Amici miei, benvenuti a casa vostra’. Eccoci al riferimento al film, ma soprattutto a uno spirito, quello della socialità e della spensieratezza che sono il marchio di fabbrica di Russotto.