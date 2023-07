S. Piero, da oggi chiusa al traffico l’entrata in E45

A partire da oggi sarà chiuso al traffico l’ingresso allo svincolo di San Piero nell’E45, in direzione Ravenna, per l’esecuzione di opere di nuova pavimentazione. Sempre da oggi verrà interrotta al traffico la comunale di Poggio alla Lastra, nella fascia oraria tra le 8 e le 12, per l’esecuzione di opere di consolidamento di un cedimento del piano viabile causato da una frana, nel tratto situato a Santa Sofia. Il sindaco di Bagno di Romagna Marco Bacci, ha spiegato che le interruzioni cesseranno a lavori eseguiti, i cui tempi sono stimati in 10 giorni per entrambi i casi. Sulla chiusura delle svincolo di San Piero, vi sono stati alcuni utenti della E45 che hanno criticano decisamente quella, pur temporanea, interruzione. Queste le parole di un cittadino sui social:"Ci mancava pure questa. Ora a quelli di Quarto, per andare a Sarsina, non bastava farli arrivare fino a San Piero. Troppo facile, facciamoli arrivare fino allo svincolo di Bagno. Bastava rinviare a fine settembre i lavori. Non ho visto buche enormi da rendere necessaria la chiusura dello svincolo di San Piero direzione Ravenna".

g.m.