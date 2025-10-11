Sab Group al debutto. In casa con la Sabini

Il campionato 2025-26 di serie B maschile di pallavolo si appresta a prendere il via. Oggi pomeriggio con fischio di inizio del match alle 17.30 la Sab Group Rubicone debutterà infatti davanti al proprio pubblico ospitando la Sabini Castelferretti al Palasport di San Mauro. Dopo settimane di intensa preparazione, il confermato allenatore dei gialloblù Stefano Mascetti traccia un bilancio del lavoro svolto nel precampionato.

"Dell’anno scorso – dice – sono rimasti cinque giocatori, perciò siamo un cantiere aperto. I ragazzi stanno lavorando bene, cercando di trovare piano piano la propria conformazione di squadra e di gruppo".

Sull’avversario marchigiano, il coach sottolinea invece che chi sarà dall’altra parte della rete si troverà in una situazione diametralmente opposta rispetto a quella dei romagnoli: "Hanno cambiato veramente poco. A palleggiare c’è sempre Giuliani, forse uno dei migliori della categoria, e in Licitra hanno probabilmente il loro principale terminale in attacco".

Infine, uno sguardo al nuovo raggruppamento dei sammauresi, il girone D: "Quest’anno diverse squadre si sono attrezzate per provare a fare un campionato di vertice, mentre altre, come appunto la Sabini, cercheranno di migliorare. Vediamo… il campionato è ormai arrivato al suo inizio: speriamo di affrontarlo prima di tutto con aggressività, cercando di tenere in mano il controllo e l’inerzia della partita".

La Sab Group Rubicone in Volley riparte dagli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno, ai quali tenterà ovviamente di dare continuità. In termini sportivi, la squadra aveva infatti conquistato per la prima volta nella sua storia l’accesso ai playoff, mentre per quanto riguarda l’impatto sul territorio, nel corso della stagione tanti tifosi si erano avvicinati al team guidato da coach Mascetti: la fidelizzazione della passione è un ulteriore aspetto cruciale sul quale investire.