Sab Group Rubicone di scena a Ferrara

Dopo la convincente vittoria casalinga per 3-0 contro Montorio, la Sab Group Rubicone in Volley è pronta a tornare in campo per la quarta giornata di campionato di serie B maschile. Oggi a partire dalle 18 i gialloblù saranno di scena a Ferrara, ospiti della 4 Torri, in una sfida che si preannuncia intensa e di alto livello. "Contro Montorio – spiega coach Mascetti – la gara è andata come l’avevamo preparata e alla fine è sembrata più facile di quello che in realtà poteva essere".

Guardando al prossimo avversario, la 4 Torri Ferrara è reduce da una sconfitta per 3-0 sul campo di Forlì. L’allenatore dei gialloblù sottolinea in ogni caso la qualità e il potenziale degli emiliani: "Ferrara è la classica squadra costruita per vincere un campionato. Chiaramente, come noi, anche loro a questo punto del torneo sono ancora un ‘cantiere aperto’. È comprensibile che soprattutto nelle prime giornate possano incappare in qualche passo falso, anche perché Forlì è un’ottima squadra e sabato scorso ha disputato una gran partita. Quel risultato potrebbe aver minato un po’ le loro certezze, ma sono sicuro che vorranno rifarsi subito".

Infine, Mascetti indica la chiave del match per i suoi ragazzi: "Dovremo fare tesoro di come Forlì li ha affrontati, cercando di portarli il più possibile a giocare con palla alta. Credo che la battuta sarà un fondamentale decisivo per entrambe le squadre".

Riguardo alla parzialissima classifica, dopo tre giornate il Rubicone in Volley si trova al secondo posto appaiato alla Querzoli, a quota sette punti e a una lunghezza di distanza da Osimo che guida il gruppo a quota 8. Ferrara invece tallona a 6 grazie alle due vittorie messe in archivio prima della scivolata di Forlì. L’incontro di oggi, tra due ottime squadre, sarà dunque un interessante banco di prova per valutare il primo impatto avuto con la nuova stagione. Se in effetti le ambizioni ferraresi sono importanti (oltre che legittime), anche la squadra di coach Mascetti con base a San Mauro Pascoli, ha tutte le carte in regola per fare bene, seguendo le orme della scorsa stagione, quando si era classificata ai playoff.