Sab Group Rubicone in Volley sfida Montorio al Vomano per confermare il primato

Galvanizzata dal successo conquistato contro Osimo, la capolista del torneo di serie B di pallavolo maschile, la Sab Group Rubicone in Volley oggi cercherà conferme nella trasferta di Montorio al Vomano.

I gialloblù nell’ultimo turno hanno infatti liquidato 3-0 i marchigiani portandosi a -1 dalla vetta del girone E.

"La vittoria contro Osimo – commenta coach Stefano Mascetti – è stata chiara, limpida e sotto la luce del sole. Noi siamo così e i ragazzi lo stanno dimostrando di volta in volta. Sicuramente Osimo è un’ottima squadra che ha fatto della continuità il suo punto di forza, con giocatori di grande qualità. Però nel nostro cammino stagionale abbiamo incontrato anche squadre con atleti altrettanto importanti che, per nostra fortuna, non hanno fatto benissimo a inizio campionato, come Forlì e San Marino, squadre fisicamente e tecnicamente molto forti".

A quattro giornate dal termine della regular season, per staccare il pass valido per i playoff basta una vittoria. E il primo posto dista una sola lunghezza.

"Siamo molto coesi, i ragazzi hanno una grande consapevolezza e una grande autostima dei loro mezzi: sanno che in qualsiasi momento ci può essere l’errore, ma sanno anche che adesso si può recuperare tranquillamente. Anche questa consapevolezza è diventata un punto di forza". Coach Mascetti sa che in terra abruzzese troverà un avversario assetato di punti salvezza.

"Ci aspetta – dice – una partita difficile prima di tutto perché giocheremo in una palestra ‘calda’ coi tifosi che seguono la squadra, vogliono bene al Montorio e ‘combattono’ come se fossero in campo pure loro. E’ giusto così, anche perché i nostri avversari si devono salvare e per riuscirci, in questo rush finale dovranno portare a casa più punti possibili. Il roster è composto da atleti interessanti e giovani: dovremo cercare di essere il più aggressivi possibile per cercare di minare i loro punti fermi".