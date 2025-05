Sab Group Rubicone in Volley cerca l'impresa nei playoff contro Tuscania

E’ tutto ancora in gioco per la Sab Group Rubicone in Volley, che oggi alle 17.30 sarà chiamata a ribaltare il risultato dell’andata del primo turno dei playoff di serie B, andandosi a giocare la permanenza nel tabellone nella tana della Maury’s Com Cavi Tuscania.

Non sarà però affatto facile, visto che dopo il 3-0 subito a San Mauro, i gialloblù dovranno imporsi 3-0 o 3-1 al Palazzetto dell’Olivo per trascinare la sfida al golden set e tenere vive le speranze di conquistare la A3. Alla vigilia della trasferta, coach Stefano Mascetti ha analizzato la sfida di domenica scorsa: "Per i nostri ragazzi l’evento era una novità, mentre Tuscania ha giocatori abituati a queste partite. Siamo partiti bene nel primo set, ma loro non si sono disuniti e piano piano con continuità e tecnica ci hanno messo sotto. Avremmo potuto fare di più ma sicuramente i nostri errori hanno avuto un peso enorme nell’equilibrio della partita, vista la loro capacità di mantenere un’alta continuità tecnica".

Oggi dunque servirà un’impresa contro la seconda classificata nel girone F. "Dovremo andare in campo mentalmente liberi, cercando di giocarcela senza pressioni, poi vada come vada. L’importante quest’anno è stato il percorso: un viaggio che ci ha portati a giocarci qualcosa di incredibile e impensabile all’inizio della stagione. Perciò niente rimpianti: vediamo cosa succederà".