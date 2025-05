Sab Group Rubicone in Volley sfida San Marino per consolidare la posizione nei playoff

Archiviato con un bel 3-0 il turno infrasettimanale con Sios Novavetro, la Sab Group Rubicone in Volley si prepara alla trasferta in programma oggi alle 17.30 contro San Marino. Tra le note positive del successo nella terzultima gara di campionato di serie B, coach Stefano Mascetti sottolinea la prova convincente dei giocatori finora meno impiegati: "È stata una partita che ci ha dato l’opportunità di schierare in campo un po’ tutti. Hanno ben figurato anche i ragazzi che di solito giocano meno: sono contento perché hanno espresso una pallavolo che di solito riescono a fare bene anche in allenamento. In questo modo mi hanno dato anche la possibilità di far rifiatare i titolari".

Riguardo al match alle porte, all’andata i sammarinesi si imposero a San Mauro per 3-2. "Spero che la squadra riesca disputare una buona gara anche per rifarci un po’ dalla partita d’andata che ci ha visto perdere – aggiunge il tecnico –. I ragazzi sono sicuramente carichi per tanti motivi, prima di tutto perché le partite con San Marino e Perugia sono importanti e ci daranno la possibilità di presentarci bene per l’inizio dei playoff, ormai da settimane conquistati matematicamente".

I gialloblù, dopo la vittoria contro Montorio che ha blindato la seconda posizione del girone E, hanno infatti la certezza di disputare la post season che metterà in palio la promozione in A3. "Credo che la partita che ci aspetta nelle prossime ore – conclude Mascetti – possa essere anche uno stimolo in più proprio per metterci in una condizione mentale di essere sempre più pronti per questo evento che per noi è nuovo, ma che vogliamo affrontare bene a tutti i costi".

Entrando nel merito del recente successo nel turno infrasettimanale invece, la gara si era da subito incanalata verso le sponde dei sammauresi. I marchigiani, privi di un paio di elementi importanti, hanno provato a mettere in difficoltà i gialloblù ma alla fine la forza dei romagnoli è venuta fuori e per gli ospiti non c’è stato nulla da fare. Riguardo ai singoli, Zammarchi ha destato una buona impressione sia in attacco che a muro, ma è stato soprattutto Rocchi a prendersi la scena.