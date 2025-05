Sab Group Rubicone in Volley: sfida playoff contro Tuscania per la promozione in A3

Adesso si decide tutto. L’intera stagione della Sab Group Rubicone in Volley, protagonista del torneo di serie B maschile, costantemente vissuto ai piani altissimi della graduatoria e in effetti chiuso al secondo posto in classifica, ora deve guardarsi in faccia e capire di che pasta è fatto. Oggi, alle 17.30, a San Mauro Pascoli, arriverà la Maury’s Com Cavi Tuscania, seconda classificata del girone F e primo ostacolo sul cammino della squadra di coach Mascetti nella corsa playoff che mettono in palio la conquista della A3.

La gara di ritorno si disputerà in trasferta sei giorni dopo. In caso di parità di punti al termine delle due sfide, sarà il golden set a decidere la qualificazione. A quel punto la vincente affronterà poi la perdente dello scontro tra Genzano e Osimo, con la stessa formula.

Chi supererà anche questo turno si giocherà infine la promozione contro la squadra che avrà compiuto lo stesso percorso nell’altra metà del tabellone. Alla vigilia dell’esordio negli spareggi, Mascetti fa il punto sulla condizione della squadra: "Gli infortunati stanno recuperando. Sicuramente non saremo al 100%, però le partite di playoff vanno vissute e giocate al 100% anche se non si è fisicamente a posto, questo è indubbio". Il coach poi si è soffermato sull’avversario. "Tuscania – ha detto – è una squadra quadrata che fa di muro e difesa, e quindi dei break, il suo gioco. Ha giocatori di esperienza, uno su tutti è Buzzelli, l’opposto e capitano, giocatore ormai rodato anche per categorie superiori".

L’allenatore gialloblù indica infine la strada da seguire per affrontare questa fase della stagione: "Proveremo a giocarcela fino in fondo, cercheremo di fare la partita, sicuramente l’aggressività in tutti i fondamentali sarà importante, ma anche trovare equilibrio e ordine in campo, come al solito. Le partite vanno affrontate di volta in volta, di azione in azione, sapendo che si può scivolare in buche, ma bisogna anche riprendersi. E viceversa bisogna avere la convinzione nei propri mezzi proprio perché siamo arrivati fino a questo punto e non ci ha mai regalato niente nessuno".

La Sab Group ha giocato una bella stagione, ora può ambire anche a qualcosa di più e magari portare avanti un sogno.