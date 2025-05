Sab Group Rubicone in Volley sfida Sir Its Umbria Academy per l'ultima di Serie B

Ultima fermata prima dei playoff. Oggi, alle 17.30, la Sab Group Rubicone in Volley ospiterà la Sir Its Umbria Academy di Perugia per la giornata conclusiva della stagione regolare del girone E del campionato di Serie B maschile. I gialloblù cercano riscatto dopo il 3-0 incassato nell’ultimo turno contro San Marino. "Non abbiamo giocato, e non giocando i fondamentali sono stati tutti molto negativi – analizza coach Stefano Mascetti –. Abbiamo lasciato strada libera a San Marino, che ha battuto tutte le prime della classifica". Una vittoria contro i Titani avrebbe portato i sammauresi in prima posizione, vista la contemporanea sconfitta della capolista Osimo contro Montorio.

"Non ci rammarichiamo, perché Osimo affrontava una squadra retrocessa, c’era evidente differenza tra chi affrontavamo noi e chi loro. Ci sono tante cose da mettere sul piatto della bilancia: noi abbiamo alcuni giocatori che sono un po’ acciaccati e con tante infiammazioni, dobbiamo cercare di pensare ai playoff. Contro Perugia in effetti avremo qualcuno non al 100% e qualcuno che non potrà giocare". Il tecnico del Rubicone entra poi nel dettaglio delle indisponibilità: "Bellomo ha un piccolo stiramento, Bonatesta non sta benissimo e anche lo stesso capitano Nori ha qualche problematica, quindi cercheremo di preservarli per fare in modo di essere più o meno pronti per i playoff, dando anche spazio a chi ha giocato poco quest’anno in generale, pur portando apporto in maniera importante".

La chiosa finale di Mascetti è su Perugia, terza forza del girone: "E’ una squadra molto solida, che fino a un certo punto del campionato è stata in testa e si è giocata spesso il primo posto con Osimo. Anche loro hanno avuto dei problemi fisici e da qualche settimana sono tornati tutti a regime. Sicuramente affronteremo una squadra importante che ci aiuterà anche a rodarci per l’inizio dei playoff".