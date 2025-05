Sab Group Rubicone in Volley sconfitto 3-0 da San Marino, playoff già assicurati

Brutta giornata per la Sab Group Rubicone in Volley, che sul campo di San Marino incappa in una pesante sconfitta per 3-0 maturata nel torneo di serie B maschile nel quale in ogni caso i gialloblù hanno già blindato l’accesso ai playoff per la promozione in A3. Gli ospiti non riescono mai ad entrare davvero in partita, offrendo una prestazione sottotono caratterizzata da troppi errori e da una lucidità spesso assente nei momenti chiave. Va però riconosciuto anche il merito agli avversari: San Marino ha disputato una gara di alto livello, imponendosi con merito e dimostrando grande solidità in ogni fondamentale. Un barlume di speranza si è acceso nel terzo set, quando i ragazzi di coach Mascetti hanno mantenuto il vantaggio fino al 20-23, lasciando intendere una possibile rimonta. Ma proprio sul più bello sono riemersi gli errori che hanno condannato definitivamente la squadra sammaurese. Il rammarico è doppio, perché la contemporanea sconfitta di Osimo contro Montorio avrebbe potuto spalancare le porte del primo posto in classifica. Nulla è però compromesso: i ragazzi di coach Mascetti hanno fin qui disputato una stagione eccellente, conquistando con largo anticipo uno storico accesso ai playoff. Proprio in vista della fase decisiva dell’anno, il tecnico gialloblù dovrà gestire con attenzione le energie psico-fisiche e gli acciacchi dei suoi giocatori nella prossima e ultima gara di campionato sabato alle 17.30 contro Perugia.