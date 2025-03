Sab Group Rubicone, oggi il derby in casa della Querzoli Forlì

Derby in arrivo per la Sab Group Rubicone, che oggi alle 18 sarà ospite della Querzoli Forlì nel campionato di volley di serie B maschile. I sammauresi, con una striscia aperta di otto vittorie consecutive, sono saldamente al secondo posto nel girone E, appena due punti sotto Osimo, che verrà affrontata nel prossimo turno. Quella odierna sarà una sfida dal sapore speciale per il tecnico Mascetti, ex di turno. Un ritorno che rievoca anche un tragico ricordo: il 24 marzo 2012, quando sedeva sulla panchina biancazzurra, durante la trasferta di Macerata il giocatore Vigor Bovolenta fu colpito da un fatale malore in campo. "A Forlì ho lasciato un pezzo di cuore per tanti motivi. Ultimamente i nostri avversari stanno facendo veramente bene, come dimostrano le quattro vittorie conquistate su cinque gare, fra l’altro perdendo a Riccione che aveva messo in campo Mair e aveva ritrovato De Rosa. Quindi è un avversario più che temibile, anche perché l’esito di questo incontro ci metterà nella condizione di poter eventualmente affrontare Osimo nella prossima gara in un modo diverso, nello scontro diretto al vertice. Anche questa in ogni caso sarà una ‘finale’, tanto più che ci potrebbe dare una ulteriore spinta nella direzione verso la quale speriamo di arrivare". Mascetti si ferma qui. Perché in effetti non serve spiegare. Quando sei secondo a due punti dalla prima, la direzione verso la quale vai è solo una. Ed è certamente quella giusta.