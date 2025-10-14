Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Cesena
CronacaSab Group Rubicone, subito una vittoria importante
14 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Sab Group Rubicone, subito una vittoria importante

Buona la prima per la formazione di coach Mascetti chiamata ad un match impegnativo contro la Pallavolo Sabini: 3-0

La Sab Group contro i marchigiani della Pallavolo Sabini

Al cospetto di un pubblico straripante, la Sab Group Rubicone centra una vittoria importante (3-0) nella partita d’esordio del campionato di volley di serie B maschile contro la Pallavolo Sabini. Il calendario ha riservato subito un match impegnativo e, nonostante il risultato netto, i marchigiani hanno più volte impensierito la squadra di Mascetti, che è comunque riuscita a portare a casa un successo di valore. I sammauresi hanno disputato una buona gara e i nuovi innesti si sono ben amalgamati con il resto del gruppo. I romagnoli, a differenza degli avversari, si sono mostrati più incisivi al servizio, mentre a muro – complice la rapidità di gioco del regista marchigiano – hanno faticato nei primi due set. Riguardo ai singoli, è subito stato più che convincente il ritorno in gialloblù di Giovanni Morrone, protagonista con un eccellente 75% in attacco e che ha messo in campo un grande spirito di sacrificio in fase difensiva.

La partita. Mascetti parte con Gherardi in regia, Mazzotti opposto Morrone e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in posto 4, Ferraro libero. Avvio equilibrato al Palasport di San Mauro, con le due squadre che si fronteggiano punto a punto fino al 15-15. Il Rubicone trova il primo strappo grazie a Bellomo, Mazzotti e Rossatti, portandosi sul 19-16 e mantenendo il vantaggio fino al 25-21. Nel secondo set la partita resta combattuta, ma i gialloblù riescono a mantenere la testa grazie a un muro di Rossatti e a una diagonale vincente di Mazzotti (18-16). Castelferretti ribalta sul 22-20, ma la reazione del Rubicone è immediata: Morrone e Bellomo trascinano i compagni fino al 23-23. Nel finale, l’ingresso di Pascucci risulta decisivo con un muro vincente, seguito dall’ace di Mazzotti che chiude 27-25 tra l’entusiasmo del pubblico. Nel terzo e ultimo parziale i padroni di casa partono forte (4-1) ma vengono ripresi sull’8-8. Dopo il time out di coach Mascetti, i sammauresi riprendono ritmo grazie al servizio di Gherardi e a un Morrone in gran forma, volando sul 16-10. Pascucci firma un ace potente, Bellomo regala sette match point e Mazzotti chiude la gara con una diagonale da posto due (25-22).

