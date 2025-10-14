Sab Group Rubicone, subito una vittoria importante

Al cospetto di un pubblico straripante, la Sab Group Rubicone centra una vittoria importante (3-0) nella partita d’esordio del campionato di volley di serie B maschile contro la Pallavolo Sabini. Il calendario ha riservato subito un match impegnativo e, nonostante il risultato netto, i marchigiani hanno più volte impensierito la squadra di Mascetti, che è comunque riuscita a portare a casa un successo di valore. I sammauresi hanno disputato una buona gara e i nuovi innesti si sono ben amalgamati con il resto del gruppo. I romagnoli, a differenza degli avversari, si sono mostrati più incisivi al servizio, mentre a muro – complice la rapidità di gioco del regista marchigiano – hanno faticato nei primi due set. Riguardo ai singoli, è subito stato più che convincente il ritorno in gialloblù di Giovanni Morrone, protagonista con un eccellente 75% in attacco e che ha messo in campo un grande spirito di sacrificio in fase difensiva.

La partita. Mascetti parte con Gherardi in regia, Mazzotti opposto Morrone e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in posto 4, Ferraro libero. Avvio equilibrato al Palasport di San Mauro, con le due squadre che si fronteggiano punto a punto fino al 15-15. Il Rubicone trova il primo strappo grazie a Bellomo, Mazzotti e Rossatti, portandosi sul 19-16 e mantenendo il vantaggio fino al 25-21. Nel secondo set la partita resta combattuta, ma i gialloblù riescono a mantenere la testa grazie a un muro di Rossatti e a una diagonale vincente di Mazzotti (18-16). Castelferretti ribalta sul 22-20, ma la reazione del Rubicone è immediata: Morrone e Bellomo trascinano i compagni fino al 23-23. Nel finale, l’ingresso di Pascucci risulta decisivo con un muro vincente, seguito dall’ace di Mazzotti che chiude 27-25 tra l’entusiasmo del pubblico. Nel terzo e ultimo parziale i padroni di casa partono forte (4-1) ma vengono ripresi sull’8-8. Dopo il time out di coach Mascetti, i sammauresi riprendono ritmo grazie al servizio di Gherardi e a un Morrone in gran forma, volando sul 16-10. Pascucci firma un ace potente, Bellomo regala sette match point e Mazzotti chiude la gara con una diagonale da posto due (25-22).