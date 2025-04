Sab Group Rubicone Volley: vittoria contro Montorio e qualificazione ai playoff A3

La Sab Group Rubicone in Volley ha scritto una pagina della sua storia centrando la vittoria in trasferta contro Montorio che vale la matematica qualificazione ai playoff per la promozione in A3. La gara si è messa subito in salita con i padroni di casa più determinati dei gialloblù. Pian piano il Rubicone è però riuscito a entrare nel match e ha portato a casa per 3-1 questa vittoria che proietta appunto il sodalizio sammaurese agli spareggi promozione. Ancora una volta è stato protagonista Mazzotti, autore di una prestazione sontuosa da 25 punti e premiato come miglior giocatore dell’incontro. Dopo la sosta pasquale, il prossimo appuntamento è fissato alle 17.30 di sabato 26 aprile a San Mauro contro la Sios Novavetro.

La partita. Mascetti parte con la formazione ormai consolidata che prevede Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in posto 4 Bonatesta e Bellomo, Carlini libero. Nel primo set sono i padroni di casa ad andare subito avanti, costringendo gli ospiti al timeout sul 14-8. Procelli accorcia con due muri consecutivi, poi Carlini brilla in difesa e Mazzotti lo premia con una delle sue bordate per il 19-18. Il pareggio arriva sul 21-21 con un ace velenoso di Gherardi. Il Rubicone conquista due set point, ma Montorio riesce a rimontare e a chiudere alla prima occasione: 28-26. Nel secondo parziale i sammauresi approfittano di alcuni errori degli avversari e mettono la testa avanti (9-11). Ancora una volta è Carlini a guidare la difesa, mentre Bonatesta e Mazzotti concretizzano in attacco. Montorio prova a rientrare, ma i gialloblù mantengono lucidità. Un ace di Bonatesta e due ottimi attacchi di Bellomo da posto 4 chiudono il parziale sul 21-25. Il terzo set è molto combattuto, con la squadra abruzzese avanti 9-7. Bellomo inizia a carburare, mettendo a terra punti pesanti e riportando i suoi sotto. I padroni di casa tentano un nuovo allungo (20-17), ma capitan Nori suona la carica con un gran muro e si arriva sul 20 pari. Nel finale salgono in cattedra ancora Bellomo e Mazzotti: il Rubicone chiude 23-25 e ribalta il match. Nel quarto set i gialloblù entrano in campo con grande determinazione e piazzano subito un break importante (2-5), per poi allungare ancora e controllare fino al 15-25.