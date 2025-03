Sab Group, tre punti pesanti a Bellaria

La Sab Group Rubicone in Volley ha portato a casa 3-1 il derby giocato in trasferta contro Bellaria e consolidando così la seconda posizione in classifica. I ragazzi guidati da coach Mascetti non hanno disputato una bella gara ma con tenacia e freddezza hanno comunque conquistato 3 punti di vitale importanza. La squadra bellariese, ultima in classifica, ha fatto sudare più del previsto i gialloblù che grazie al successo ottenuto, hanno in ogni caso portato a 9 punti il vantaggio sulla terza in classifica.

La partita. Coach Mascetti manda in campo Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in posto 4 Bonatesta e Bellomo, libero Carlini. I sammauresi partono male, faticando in ricezione e permettendo a Bellaria di prendere subito il largo (9-4). Bonatesta prova a guidare la rimonta, riportando la squadra in parità (9-9), ma l’eccessiva tensione causa imprecisioni e consente ai padroni di casa di mantenere il controllo fino al 25-20 finale. Nel secondo set la partita è più equilibrata, con le squadre che viaggiano punto a punto fino all’8-8. Bellaria prova l’allungo (15-12), ma il Rubicone reagisce con un muro di Procelli e un ace di Bellomo, passando in vantaggio (17-18). La squadra ritrova fiducia e, grazie a Nori e Mazzotti, chiude il set 20-25, pareggiando i conti. Nel terzo parziale, i gialloblù partono forte e si portano avanti (10-14), ma Bellaria non molla e raggiunge il 15-15. Un muro decisivo di Nori rilancia gli ospiti, che conquistano tre set point sul 21-24. Bellaria prova a rientrare, ma Bonatesta chiude il parziale con un muro vincente (23-25), portando Rubicone in vantaggio 2-1. Nel quarto set, l’equilibrio dura fino al 6-6, poi Bellomo e Bonatesta spingono Rubicone avanti (9-13). I padroni di casa tentano di reagire, ma i gialloblù gestiscono il vantaggio con sicurezza. La prossima gara a sarà a San Mauro Pascoli sabato 8 marzo alle 17.30 contro Paoloni Macerata.