Sabato a Balze ’Ciaspolata slow’ con merenda

Promossa da Slow Food Cesena, in collaborazione con l’Associazione Fumaiolo Sentieri e "Vai per sentieri", sabato si svolgerà a Balze di Verghereto una escursione con le ciaspole per neve. Una suggestiva "Ciaspolata slow" che prevede il ritrovo dei partecipanti alle 14,30 nell’area del valico di monte Fumaiolo. Durante il percorso ci sarà la sosta per gustare la merenda al Rifugio Giuseppe, con tortelli sulla lastra e vin brulè. Ritorno al luogo di partenza alle 17 circa. Gli interessati dovranno provvedere all’iscrizione contattando il numero 3397517793 oppure inviando una mail a: [email protected]