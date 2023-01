Sabato a Casa Serra studenti ciceroni e il nipote del letterato

Tempo di visite guidate e ospiti illustri a Casa Serra. Sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18, la casa museo di Viale Carducci aprirà le porte ai visitatori e ai più curiosi alla presenza dell’assessore alla Cultura Carlo Verona e del nipote del critico letterario e scrittore nato a Cesena il 5 dicembre del 1884. Le esposizioni saranno a cura degli studenti dell’Ite ’Renato Serra’ che, in qualità di moderni ciceroni, accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’intellettuale cesenate, attraverso i vari locali dell’edificio e con l’utilizzo di contenuti audio e video. Per l’occasione è stato inoltre inaugurato il nuovo percorso multimediale realizzato in collaborazione con l’Università di San Marino e l’ex Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna, all’interno del progetto del circuito delle ’Case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna’, comprendente Casa Panzini, Casa Pascoli, Casa Moretti, Villa Silvia Carducci, Villa Saffi, Casa Monti, Casa Oriani, Casa Guerrini e la Casa Museo ’Renato Serra’. Le visite di sabato saranno intervallate da brani tratti da ’Diario di Trincea’ letti da Lorenzo Pieri e estratti di lettere di soldati romagnoli tratti da ’Verificato per censura’ a cura di Bellosi e Savini, letti dagli studenti del ’Serra’ e con l’accompagnamento musicale del bassista Alex Casalboni. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Gli studenti dell’Ite, appositamente formati nell’ambito di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, sono inoltre a disposizione per le visite da parte delle scuole (classi terze delle scuole medie e studenti delle superiori) nei seguenti giorni e orari: lunedì ore 11-1212-13, mercoledì ore 9-10, giovedì ore 9.30-10.30. La visita è gratuita, ma è possibile ad una classe per volta e va prenotata all’indirizzo [email protected] Il museo, oltre ai cimeli serriani e agli arredi originali dell’epoca, ospita anche alcune opere di artisti cesenati, romagnoli e italiani tra i più significativi. I giovani ciceroni apriranno le porte della Casa Museo alla cittadinanza ogni terzo sabato del mese fino alla prossima primavera, sempre dalle 15 alle 18.