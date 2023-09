Sabato inaugura la nuova ciclabile

Una giornata dedicata agli spostamenti e all’attività fisica. Cesena si appresta a vivere la Settimana europea della mobilità sostenibile che quest’anno, da sabato 16 a venerdì 22 settembre, sarà caratterizzata da diversi eventi per tutta la città, a partire dai più piccoli. Fulcro della settimana sarà la giornata di sabato 16 settembre in piazzale Ambrosini, all’Ippodromo, dove dalle 9 alle 13 si parlerà di mobilità sostenibile e di tutti i servizi promossi nel corso di questi anni dall’amministrazione comunale di Cesena. Alle 9,30 le attività saranno inaugurate da una biciclettata pubblica lungo la nuova ciclabile di via Ravennate, che si estende dall’incrocio via Ravennate e via Madonna dello Schioppo fino ad arrivare alla via Urbini dove si congiunge alla pista già esistente, con rientro previsto per le 11.