Sabato la raccoltà alimentare per aiutare le famiglie più fragili

La solidarietà dei quartieri si esprime anche con la raccolta alimentare per le famiglie più fragili. L’appuntamento è per sabato dalle 9 alle 17, un’intera giornata di comunità dedicata a chi è meno fortunato. Sabato l’unione dei quartieri cittadini farà la forza in occasione della raccolta solidale dei beni di prima necessità da destinare ai nuclei familiari e alle persone più fragili del territorio. L’iniziativa, promossa dai Consigli di Quartiere in collaborazione con Caritas Parrocchiali, Associazione San Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppi Scout, Masci, Parrocchie, Banco di Solidarietà Cesena, Cucine Popolari, Associazioni, cittadini e volontari, si terrà all’esterno dei supermercati presenti sul territorio comunale.

"A Cesena la solidarietà – commenta l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – viaggia su un binario privilegiato. Grazie all’ottima organizzazione dei quartieri, supportati dall’Amministrazione, e alla fitta rete di associazioni aderenti al Tavolo Solidarietà, anche quest’anno la nostra comunità darà un contributo importante. C’è necessità di reperire prodotti alimentari per una redistribuzione ai nuclei familiari e alle persone più fragili del territorio. La difficile situazione socio-economica che stiamo attraversando porta infatti un carico di fatiche e di difficile gestione dei bilanci familiari. Gli operatori dei servizi sociali e i volontari delle associazioni incontrano quotidianamente nuove storie di povertà. Da qui nasce l’idea di concretizzare nuovamente un’azione di raccolta negli esercizi commerciali dei quartieri, coinvolgendo cittadini volontari".

Sabato i volontari distribuiranno materiale informativo e si occuperanno della gestione della raccolta, destinando il frutto di questa solidarietà alle Associazioni che operano nel territorio del quartiere di riferimento.

La raccolta solidale è resa possibile grazie alla generosità delle persone ma anche attraverso il contributo dei supermercati che hanno aderito all’iniziativa.